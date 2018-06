Il numero 10 dell'Argentina si prende la responsabilità del pareggio in Argentina-Islanda: "Senza quell'errore avremmo vinto". Ma Maradona lo carica: "Forza!

Il pareggio nella gara di debutto dei Mondiali 2018 è stato sicuramente una grossa delusione per l'Argentina, sia perché arrivato contro un avversario non insormontabile come l'Islanda che per le modalità. In particolare a bruciare è l'errore di Leo Messi.

Il numero 10 dell'Albiceleste ha sbagliato un calcio di rigore nel secondo tempo che avrebbe potuto riportare la squadra di Sampaoli in vantaggio. Il pareggio invece complica il cammino dei sudamericani nel girone dei Mondiali.

La Pulce però non si nasconde e nelle interviste dopo il fischio finale decide di prendersi tutte le responsabilità del risultato non positivo dell'Argentina, facendo mea culpa in particolare per l'errore dagli 11 metri.

Sono indubbiamente il responsabile, se avessi segnato avremmo vinto. Il mio errore ha pesato. Ringrazio i tifosi, ora dobbiamo pensare alla Croazia.

Un atteggiamento da leader vero quello di Messi, che ora però dovrà prendersi la squadra sulle spalle per il proseguo dei Mondiali. A riguardo sono arrivate anche le parole di incoraggiamento da parte di Diego Armando Maradona.