Ma questo errore pesa, specie nella partita inaugurale dei Mondiali che tutti hanno indicato come la sua ultima occasione per dimostrare di essere il migliore di sempre. E ovviamente si sprecano già i paragoni con Cristiano Ronaldo, che contro la Spagna il suo rigore lo ha segnato lanciando per l'ennesima volta la sfida al suo rivale.

Il rigore parato dal portiere islandese Halldorsson è infatti il quarto rigore sbagliato da Messi negli ultimi 7 calciati fra club e Nazionale. Una cifra quasi incredibile per un giocatore del suo talento e capace di essere decisivo come lui.

Argentina-Islanda ha scritto l'ennesimo, difficile capitolo del rapporto fra Leo Messi e la Nazionale. Fra la preoccupazione dei tifosi dell'Argentina per il proseguo dei Mondiali e le tante prese in giro di chi lo ha sempre criticato (sul web lo hanno già ribattezzato Lionel Miss), una cosa è sicura: la Pulce ha un problema con i calci di rigore .

La Pulce ha sbagliato dagli 11 metri in Argentina-Islanda. Per il giocatore del Barcellona è il quarto errore negli ultimi 7 tiri dal dischetto fra Nazionale e club.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK