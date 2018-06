Mondiali, Jones ritrova l'incubo Hazard

Non è trascorso nemmeno un mese da quando, il 19 maggio scorso, il Chelsea vinceva l'FA Cup nella finale di Wembley contro il Manchester United. Una vittoria di misura per i Blues di Antonio Conte, arrivata grazie a un calcio di rigore conquistato e realizzato da Eden Hazard, che lanciato a rete veniva steso da Phil Jones.

Un penalty sacrosanto, un errore evidente da parte del difensore dei Red Devils. E, ironia della sorte, i due si troveranno di nuovo uno di fronte all'altro ai Mondiali, visto che Inghilterra e Belgio erano già da tempo inserite nel gruppo G.

Phil Jones, insomma, si ritroverà a dover marcare il suo incubo più ricorrente delle ultime settimane, quell'inarrestabile Eden Hazard che aveva dovuto bloccare solo con le maniere forti. Un ricordo ancora vivido nella sua mente, normale che sia così. E lo conferma lui stesso a pochi giorni dal suo debutto ai Mondiali:

Il ricordo della finale di FA Cup è una m***a (letteralmente "It was crap", ndr), ma questo è il calcio. Sono cose che succedono, si deve guardare avanti. Non posso certo sedermi sul mio c**o e continuare a ripensarci per settimane. Devo essere pronto per uscirne fuori, anche se è stato deludente.