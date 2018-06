Saranno ben quattro le partite di quest'oggi che daranno il via ad un weekend ricco di matches: Francia-Australia, Argentina-Islanda, Perù-Danimarca e Croazia-Nigeria.

In Russia l'atmosfera si è fatta calda e il Mondiale 2018 procede a gonfie vele. La 21^ edizione della Coppa del Mondo è arrivata già alla terza giornata nella quale scenderanno in campo le Nazionali dei gruppi C e D.

Alle porte ci aspetta un weekend ricco di partite che prende il via quest'oggi alle ore 12 con Francia-Australia. Le due selezioni si affronteranno alla Kazan Arena. A seguire alle ore 15 sarà la volta dell'Argentina che, nella cornice dello Spartak Stadium, affronterà l'Islanda, la Nazionale al suo debutto assoluto nel campionato mondiale di calcio.

Dopo la gara tra la nazionale albiceleste e gli islandesi, a farci compagnia nel pomeriggio ci sarà il match Perù-Danimarca alle ore 18.

Allo Stadio di Kaliningrad, invece, andrà di scena alle ore 21 Croazia-Nigeria, l'ultima partita che calerà il sipario su questa giornata.

Francia-Australia, Argentina-Islanda, Perù-Danimarca ed infine Croazia-Nigeria. Sono questi i quattro matches della terza giornata del Mondiale 2018 in programma per oggi. Tutte e quattro le partite di quest'oggi saranno trasmesse in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 12. Le gare, inoltre, saranno visibili anche in streaming sul sito di Sport Mediasete sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: