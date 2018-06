Il campione pesi leggeri UFC potrebbe difendere la sua cintura contro Notorius a UFC 229: dal Daghestan, infatti, si parla di accordo quasi raggiunto.

18 minuti fa di Massimiliano Rincione

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov possibile main event per UFC 229. La notizia, rimbalzata direttamente dal Daghestan - terra d'origine del campione pesi leggeri UFC - è di quelle che rischiano di mettere in subbuglio il mondo delle MMA: a 23 mesi di distanza dall'ultima apparizione all'interno dell'ottagono infatti "Notorius" parrebbe pronto a tornare.

⚡️BREAKING: @TeamKhabib vs. @TheNotoriousMMA in the works for UFC 229 October 6, Las Vegas, T-Mobile Arena. — MMA TEAM DAGESTAN (@MMATeamDagestan) June 15, 2018

McGregor, ancora al centro di numerose problematiche legali legate al suo assalto pre-UFC 223, dovrà rispondere alla chiamata del Tribunale dello Stato di New York il prossimo 26 di luglio, data in cui anche il suo compagno di team Cian Cowley presenzierà in aula. La notizia però è che i due MMA fighter avrebbero richiesto un patteggiamento sulla pena, in modo tale da non incorrere a sanzioni troppo pesanti dopo i fatti di Brooklyn.

Here is a statement from Conor McGregor via a member of his legal team: pic.twitter.com/RXHMAG3hxD — Ariel Helwani (@arielhelwani) June 14, 2018

La notizia della possibile prima difesa titolata di Khabib Nurmagomedov, laureatosi campione pesi leggeri a UFC 223 dopo aver cambiato in short notice ben due avversari, sembrerebbe trovare conferme in diversi ambienti, anche se ovviamente bisognerà prima porre la parola fine sulle vicende giudiziarie di McGregor. L'irlandese, nel frattempo, ha rilasciato negli scorsi giorni un comunicato riguardante i fatti di marzo, scusandosi per il caos scatenato.

Mi pento sinceramente delle azioni che mi hanno portato a presenziare qui in questa giornata. Mi rendo conto di quanto ciò che accaduto sia serio e spero che tutto ciò si possa risolvere quanto prima. Grazie a tutti!

MMA: il papà di Khabib conferma i rumors?

L'ipotesi di un match tra McGregor e Khabib il 6 ottobre prossimo alla T-Mobile Arena di Las Vegas sembra farsi sempre più spazio col passare delle ore. Stando alle dichiarazioni di Abdulmanap Nurmagomedov, padre del fighter daghestano, i negoziati sarebbero vicini ad una conclusione positiva.

Spoke briefly to Conor McGregor’s manager @AudieAttar outside the courthouse about today’s hearing and what’s next in terms of the negotiations with the UFC. Here you go: pic.twitter.com/NtudaHRPG8 — Ariel Helwani (@arielhelwani) June 14, 2018

Non ci è ancora dato sapere però se e quando verrà sancito un accordo definitivo, anche se è probabile che il possibile supermatch possa essere annunciato nel corso dell'International Fight Week del luglio prossimo, con buona pace di tutti i fans delle MMA sparsi per il globo.