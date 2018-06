Le parole del centrocampista belga intercettate da alcuni tifosi a Fiumicino: il corteggiamento nerazzurro dura da un anno, si tratta dai 40 milioni in su.

30 minuti fa di Luca Guerra

Quella legata al nome di Radja Nainggolan è la principale telenovela dell'estate nelle trattative di Serie A. Il centrocampista belga, già al centro delle cronache per l'inattesa esclusione dalla lista dei convocati del Belgio per la Coppa del Mondo 2018, è l'obiettivo numero 1 per il calciomercato Inter: non un mistero, visto il noto apprezzamento dell'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti per il 30enne nato ad Anversa da madre fiamminga e padre indonesiano. A riscaldare la pista nerazzurra sono però delle dichiarazioni del calciatore, riportate dalla Gazzetta dello Sport.

I fatti raccontati risalgono alla serata di giovedì 14 giugno. Aeroporto di Fiumicino, alcuni tifosi giallorossi fermano per delle foto Nainggolan. La richiesta rivolta al numero 4, ormai ripetuta da mesi, è quella di restare a Roma: naturale esito di quattro stagioni e mezzo in giallorosso passate per 203 presenze, 33 reti e un gran numero di prestazioni ben superiori alla sufficienza. Quale sarebbe stata la risposta del Ninja?

Sì, mi vogliono vendere.

L'indiscrezione confermerebbe un'idea da settimane presente negli orizzonti delle contrattazioni di Serie A: la partenza di Nainggolan dalla Roma appare più di una semplice ipotesi. Le parole che il calciatore si sarebbe lasciato sfuggire a Fiumicino cozzano con i sorrisi dispensati ai tifosi in occasione delle richieste di permanenza arrivate in occasione delle partite di padel di Nainggolan in un famoso circolo di Roma nord. Non ci sono video a supportare la dichiarazione del centrocampista belga, ma la sua presenza in cima alla lista dei desideri del calciomercato Inter è sempre più salda.

Getty Images Roma, Radja Nainggolan contro l'Inter nella partita dello scorso gennaio a San Siro

Calciomercato Inter, Nainggolan si avvicina? La Roma chiede 40 milioni

Dopo gli arrivi di Asamoah, de Vrij e Lautaro Martinez, Luciano Spalletti ha chiesto per il calciomercato Inter 2018/2019 un colpo per il centrocampo, privato di Rafinha che non è stato riscattato dal Barcellona dopo i sei mesi in prestito a Milano: il nome di Radja Nainggolan, che con l'attuale allenatore nerazzurro a Roma ha vissuto la sua stagione più prolifica - 14 centri nel 2016/2017 - è quello sul quale si concentreranno gli sforzi economici di un club chiamato a rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. La prima offerta recapitata alla Roma, pari a 23 milioni di euro più il cartellino del giovane Zaniolo, non ha soddisfatto le attese del club giallorosso.

Prepping for the game🇧🇪.. 🙈🙈 A post shared by Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) on Jun 15, 2018 at 4:48am PDT

Quanto vale Nainggolan per la Roma? Almeno 40 milioni. Cifra abbordabile, tenendo conto del valore del calciatore, della sua età (a 30 anni ha ancora diverse stagioni a buoni livelli davanti) e delle quotazioni che regnano nel calciomercato di mezza Europa. Senza dimenticare che i giallorossi, squadra più attiva in questa prima fase del calciomercato italiano, hanno già sommato a Kluivert per l'attacco e Marcano per la difesa gli arrivi di una certezza come Cristante e un talento come Coric a centrocampo. Il Ninja intanto attende in silenzio di conoscere il suo futuro, scherzando sui social: su Instagram ha postato un video nel quale si ritrae allo specchio mentre canta a torso nudo l'inno del Belgio, prequel dell'esordio della sua nazionale lunedì sera ai Mondiali contro Panama. L'Inter lo corteggia, la Roma saprà (e vorrà) resistere alle offerte nerazzurre?