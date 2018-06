Il tecnico argentino riparte dalla Championship: ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. "Lavorare in Inghilterra è sempre stata la mia aspirazione", le parole del Loco.

Riecco Marcelo Bielsa. Dopo essere stato esonerato dal Lilla, il tecnico argentino si rimette totalmente in discussione e riparte dalla Championship (Serie B inglese), precisamente dal Leeds United.

Dopo aver allenato in Argentina, Messico, Spagna, Francia e Cile, a 62 anni Bielsa s'appresta ad affrontare la prima avventura inglese firmando un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

El Loco ha già rilasciato le prime dichiarazioni da manager del Leeds:

Allenare in Inghilterra è sempre stata la mia aspirazione. Durante la mia carriera ho avuto tante offerte da club inglesi, ma ho voluto aspettare il progetto giusto. Quando mi si è presentato un club con la storia del Leeds United, è stato impossibile rifiutare

Due anni fa Bielsa fu annunciato dalla Lazio come nuovo tecnico ma non si presentò a Formello al primo giorno di ritiro. A sorpresa diede le dimissioni lasciando strada a Simone Inzaghi e spiegando come il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito non avesse esaudito le sue richieste. La sua ultima esperienza risale invece allo scorso dicembre quando fu esonerato dal Lilla.