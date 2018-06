MMA, Dana White: "Khabib vs McGregor non si farà in Russia"

McGregor sarà ancora in aula il 26 luglio per una nuova udienza.

Lo scorso 5 aprile Conor McGregor è letteralmente impazzito ai media day di UFC 223, assaltando il pullman su cui viaggiava Nurmagomedov e ferendo Michael Chiesa. Ieri il fighter irlandese, che per quel folle gesto rischia fino a 11 anni di carcere, era a New York dove si è presentato in tribunale.

