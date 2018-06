Il primo acquisto del PSG sarà Gianluigi Buffon, per cui è pronto un biennale da 8 milioni di euro a stagione. Il suo arrivo porterà alla cessione di uno tra Trapp o Areola, con quest'ultimo che interessa al Napoli di Ancelotti. Per il centrocampo si fa il nome di Ngolo Kanté del Chelsea, cercato anche del Real Madrid.

A salvare il PSG sono state le sponsorship con Qatar National Bank, Ooredoo, beIN Sports, Qatar Tourism Authority e Aspetar. Il club dovrà comunque sottostare alle norme del FFP evitando di superare i 30 milioni di deficit per le ultime tre stagioni e vendendo giocatori per almeno 60 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno.

Sospiro di sollievo per il PSG . La sentenza della UEFA sulle presunte violazioni dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario è arrivata. Per i campioni di Francia in carica sono solo belle notizie: il massimo organo calcistico continentale ha graziato la società dello sceicco Nasser Al-Khelaifi che ora potrà iniziare a rinforzare la rosa a disposizione di Thomas Tuchel.

Da Nyon non è arrivata nessuna sanzione per i campioni di Francia che ora possono dare il via al mercato: il portierone italiano sarà il primo acquisto.

