Sui titoli dei quotidiani sportivi, le notizie di calciomercato si intrecciano con quelle dei Mondiali di Russia 2018 che sono partiti ieri pomeriggio.

2 ore fa di Daniele Minuti

I Mondiali di Russia 2018 sono ufficialmente partiti anche se purtroppo la Nazionale italiana non è riuscita a qualificarsi. È questo il motivo per cui sulle prime pagine dei giornali italiani della nostra rassegna stampa l'argomento principale è quello del calciomercato.

Inter e Juventus infatti stanno sondando molte piste per rafforzarsi in vista della prossima stagione: i nerazzurri vogliono Nainggolan e pensano ad Aleix Vidal mentre i Campioni d'Italia hanno un occhio in Russia per monitorare Golovin.

Per quanto riguarda i quotidiani sportivi esteri, ovviamente l'attenzione è tutta sui Mondiali e in particolare sul big match di questa sera in cui si sfideranno la Spagna e i Campioni d'Europa in carica del Portogallo guidati da Cristiano Ronaldo.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Non solo Ninja"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport trova tanto spazio il capitolo calciomercato Inter: la trattativa per Nainggolan sarebbe ufficialmente iniziata mentre la dirigenza nerazzurra starebbe pensando anche al terzino del Barcellona Aleix Vidal.

Corriere dello Sport: "GalaGolovin"

Sul Corriere dello Sport i Mondiali si intrecciano con il calciomercato dato che ieri uno dei migliori in campo nella partita di apertura fra Russia e Arabia Saudita è stato Golovin, obiettivo della Juventus.

Tuttosport: "Oro Juve per loro"

Sulla prima pagina di Tuttosport Mondiali e calciomercato si intrecciano, con Golovin del CSKA Mosca che ieri è stato uno dei migliori in campo per la Russia ed è uno degli obiettivi della Juventus assieme a Cancelo.

L'Équipe: parla Mbappé

In Francia cresce l'attesa per il debutto della Nazionale transalpina e a parlare dell'esordio che sarà domani a 12:00 contro l'Australia, è Mbappé. Per il giovane giocatore del Paris Saint-Germain sarà la prima presenza in una Coppa del Mondo.

As: "Silenzio, se juega"

Il primo quotidiano spagnolo della nostra rassegna stampa è As, la cui prima pagina si proietta alla partita di questa sera, il big match del primo turno dei Mondiali di Russia 2018: quella che vedrà sfidarsi Spagna e Portogallo.

Sport: "Bochorno Griezmann"

L'apertura di Sport invece è dedicata all'annuncio di Griezmann che ieri sera con un filmato sui suoi canali social ha svelato la sua decisione di rimanere all'Atletico Madrid anche nella prossima stagione.

Mundo Deportivo: "Como una final"

Altra prima pagina spagnola, altra prima pagina dedicata al debutto della Nazionale contro il Portogallo. La Roja è chiamata a rispondere dopo la bufera di questi giorni dovuta all'esonero di Lopetegui.

Marca: "Hoy jogamos todos"

La rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli si chiude con la prima pagina di Marca, che presenta la partita di debutto della Nazionale ora guidata da Fernando Hierro di questa sera contro il Portogallo.

A Bola: "O sonho comença aqui"

Il big match di questa sera fra Spagna e Portogallo è vissuto dal lato dei lusitani sulla prima pagina della Bola. I Campioni d'Europa in carica sfideranno la Roja questa sera nella partita di debutto dei Mondiali.