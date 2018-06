Premier League, stadio Tottenham: contro il Liverpool la prima partita

I tifosi del Tottenham adesso hanno anche una data: il 15 settembre gli Spurs giocheranno la loro prima partita nel nuovo stadio. Ad annunciarlo sui suoi account social il club londinese che dà aggiornamenti costanti sull'avanzamento dei lavori.

Il Tottenham esordirà l'11 agosto in Premier League affrontando il Newcastle in trasferta, poi il 18 agosto giocherà a Wembley contro il Fulham. Il 25 agosto e il 1° settembre se la vedrà fuori casa con Manchester United e Watford, il 15 settembre il primo match nel nuovo stadio contro il Liverpool di Klopp.

Nell'avvicinamento a quella data il club ha comunicato che nel nuovo stadio saranno ospitati diversi eventi che fungeranno da test in vista della sfida contro i Reds. Non si sa ancora che tipo di eventi siano, a breve verranno date ulteriori informazioni.

Queste le parole del manager del Tottenham Mauricio Pochettino:

Così invece il presidente del club Daniel Levy:

