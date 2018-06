Le IIconics, Asuka, Dasha Fuentes, Lana e Paige: le stelle delle divisioni femminili principali del wrestling statunitense posano con le maglie delle rispettive nazionali.

39 minuti fa di Marco Ercole

I Mondiali sono un evento globale, lo dice la parola stessa d'altronde. Così come le Olimpiadi, questo genere di manifestazioni hanno la capacità di coinvolgere ogni parte del pianeta, attirando le attenzioni anche di sportivi che almeno apparentemente non hanno niente a che vedere con il calcio.

Anche il mondo del wrestling statunitense targato WWE, infatti, pur non avendo la propria nazione di riferimento in Russia, grazie all'eterogeneità di atleti nei propri roster ha molti motivi per assistere alla più importante manifestazione calcistica.

In particolare nella divisione femminile del roster di SmackDown, ci sono delle rappresentanti di ben 4 Nazionali presenti ai Mondiali. Una di queste è la russa Catherine Joy Perry, in arte Lana, cresciuta nell'ex Unione Sovietica (precisamente nell'attuale Lettonia), pur essendo nata a Gainesville (Florida).

I Mondiali in Russia visti dalla WWE

Poi ci sono le due IIconics australiane di Sidney, Peyton Royce e Billie Kay (i nomi reali sono rispettivamente Cassie McIntosh e Jessica McKay), la giapponese Asuka (Kanako Urai) di Osaka, l'inglese di Norwich Saraya-Jade Bevis, per tutti semplicemente Paige, e infine la statunitense (nata in Florida) di origini messicane Dasha Fuentes (Dasha Kuret Gonzalez), che non lotta più sul ring ma ricopre il ruolo di ring announcer.

Tutte queste WWE Superstar hanno deciso di mostrare il loro supporto (e non solo) alle rispettive squadre tifate ai Mondiali, posando con i completi da calcio (ok, un po' rivisitati e decisamente più aderenti) delle loro nazionali.

Il risultato finale farà certamente piacere ai loro connazionali impegnati in Russia (e, ne siamo convinti, non solo a loro), che magari avranno scoperto qualche motivo in più per assistere a Money in the Bank, il PPV in programma nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 giugno, che come sempre vi racconteremo in diretta scritta (a partire da mezzanotte) qui su FOXSports.it.