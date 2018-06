Mondiali Russia 2018, Comitato famiglia: "Niente sesso con i turisti"

Curioso appello lanciato dalla presidente della Commissione per le questioni familiari della Duma, Tamara Pletniova.

I Mondiali di calcio in Russia sono ufficialmente iniziati. Ad aprire le danze nella 21esima edizione alla Coppa del Mondo sono stati i padroni di casa con il roboante 5-0 sull'Arabia Saudita. Ma a far parlare in questi giorni non è solo il campo ma anche il curioso appello rivolto alle donne russe dalla presidente della Commissione per le questioni familiari della Duma, Tamara Pletniova. "Evitate di avere rapporti sessuali con gli stranieri che verranno in Russia per i Mondiali", ha detto la Pletniova, ricordando che dopo le Olimpiadi di Mosca del 1980 ci fu un boom di ragazze madri. "Questi bambini - ha aggiunto - soffrono. Evitate rapporti con gli stranieri".