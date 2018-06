Cristiano Ronaldo titolare, André Silva parte dalla panchina,

67 condivisioni

un'ora fa

Portogallo e Spagna sono pronte a scendere in campo allo Stadio Olimpico Fist di Sochi per la seconda partita del Gruppo B dei Mondiali di Russia 2018. La prima sfida è andata in scena nel pomeriggio con l'Iran che si è imposto 1-0 sul Marocco grzie all'auogol Bouhaddouz.

Il ct dei lusitani Fernando Santos schiera i suoi con un 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali e Cedric, Pepe, Fonte e Guerreiro a formare la linea difensiva. In mediana spazio a William Carvalho e Joao Moutinho, mentre Bernardo Silva, Guedes e Bruno Fernandes agiscono in zona più avanzata. In attacco c'è Cristiano Ronaldo con André Silva inizialmente in panchina.

Risponde Fernando Hierro - chiamato in fretta e furia al posto dell'esonerato Julen Lopetegui - con un 4-2-3-1. In porta De Gea, in difesa Nacho, Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba. A centrocampo si piazzano Koke e Busquets, dietro all'unica punta Diego Costa si muovono Silva, Isco e Iniesta.

Mondiali, Portogallo-Spagna: le formazioni ufficiali

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Guedes, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.

Spagna (4-2-3-1): De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets; Silva, Isco, Iniesta; Diego Costa