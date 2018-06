Dopo la sfida di apertura di ieri tra Russia e Arabia Saudita, oggi è la volta di altri tre matches: Egitto-Uruguay, Marocco-Iran e Portogallo-Spagna. Ecco dove vederle.

33 minuti fa

Il tanto atteso Mondiale 2018 è finalmente iniziato. Nella giornata di ieri è stata la sfida tra Russia, Paese ospitante, e Arabia Saudita a dare il via alla 21^ edizione della Coppa del Mondo.

Quest'oggi a scendere in campo saranno ben sei Nazionali, per un totale di tre partite. Si inizierà alle 14 con Egitto-Uruguay, l'altra sfida del gruppo A. Poi a seguire alle ore 17, allo Stadio San Pietroburgo, andrà di scena il primo match del gruppo B tra Marocco e Iran. Entrambe le sfide saranno trasmesse in chiaro su Italia 1.

La super sfida Portogallo-Spagna calerà il sipario sulla seconda giornata del campionato mondiale di calcio. La Nazionale di CR7 e quella spagnola, reduce dall'esonero del Ct. Lopetegui a due giorni dall'inizio dei Mondiali, si affronteranno alle ore 20 allo Stadio Olimpico Fist di Soci. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5.

Le prime due sfide andranno su Italia 1, mentre l'ultima sfida della giornata tra i Campioni d'Europa in carica e la selezione spagnola andrà, invece, su Canale 5.