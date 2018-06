Ibrahimovic: “Datemi un passaporto e gioco con il Brasile”

L'attaccante svedese è in Russia per questioni di sponsor e non passa inosservato.

6 ore fa

Zlatan Ibrahimovic è in Russia. No, non per giocare i Mondiali. Il ct della Svezia Jan Andersson non lo ha convocato per la kermesse iridata. Ma l'attaccante dei Los Angeles Galaxy trova comunque il modo di farsi notare durante il torneo di calcio più bello al mondo.

Come? A suon di dichiarazioni roboanti. Una di queste è ormai un motivetto ricorrente e recita: "La Svezia senza di me può vincere il Mondiale, sono sicuro che possono farcela", ha detto con la consueta ironia Ibra, inviato in Russia dallo sponsor Visa.

Quando poi è stato il momento di scegliere le favorite, ha puntato sul dito sulla Germania campione in carica e sul Brasile di Neymar. Proprio sulla Seleção è stato a lungo interrogato. Domande su domande su Neymar&co., alla fine Zlatan se n'è uscito così: "Datemi un passaporto e gioco per il Brasile".