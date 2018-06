EA Sports lancia l'ultimo evento in occasione dei Mondiali: Sfide Creazioni Rosa, Carte Speciali e tanto altro saranno disponibili già nei prossimi giorni.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

EA Sports lancia un ultimo grande evento per FIFA 18. L'attuale edizione del titolo calcistico targato EA Sports, arricchitosi nelle scorse settimane dell'attesissimo DLC Mondiali, godrà di uno speciale periodo che offrirà agli utenti l'opportunità di incrementare esponenzialmente i propri guadagni. Il market crash figlio del rilascio completo dei TOTY, a cui si è aggiunta la mazzata legata all'uscita dell'estensione di Russia 2018, lasceranno dunque spazio a diverse opportunità di profitto per tutti gli amanti dello sniping.

EA Sports Il main banner del FUTball, evento aperto da EA Sports il 13 giugno scorso.

Il "Festival of FUTball", lanciato ufficialmente il 13 giugno ma entrato nel vivo soltanto nelle scorse ore, rappresenterà per tutti i videogiocatori di FIFA 18 la chance di accumulare nuove carte speciali, che saranno strettamente collegate all'andamento del Mondiale in Russia. Ciò vuol dire, ovviamente, che EA Sports ha consapevolmente deciso di offrire a tutti i non amanti del DLC l'opportunità di respirare l'aria della rassegna intercontinentale anche sul FUT classico.

Tante le novità attese in questi giorni, dal rilascio di diversi calciatori In Form - disponibili però soltanto a partire dal 20 giugno - all'aggiunta di una serie di Sfide Creazioni Rosa dedicate all'evento, con alcune di queste che avranno un limite di tempo entro il quale bisognerà completarle. Importanti news anche per i giocatori Path to Glory, con le loro carte che hanno già cambiato colore in vista degli aggiornamenti che potranno ricevere qualora le prestazioni con le proprie nazionali fossero degne di nota.

Nations SBCs are now live! Complete a nation challenge within a group and earn a special SBC player from that nation, Complete the whole group and get an additional Premium SBC player from that region! #FUT pic.twitter.com/y5aPkwl43x — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 13, 2018

FIFA 18: i dettagli sugli International-Themed Content

Gli sviluppatori di FIFA 18 non hanno comunque dedicato le loro attenzioni soltanto ai giocatori impegnati al Mondiale: nel corso delle settimane, infatti, verranno rilasciate delle carte denominate "Classic International Heroes". Le suddette versioni andranno a premiare tutti quegli atleti di spicco del panorama calcistico internazionale che non saranno loro malgrado presenti al Mondiale. Verranno inoltre aggiunte delle Squad Battles a tema, assieme a degli obiettivi settimanali e ad alcuni tornei ad eliminazione che offriranno diverse opportunità a tutti i videogiocatori.