O Santos Futebol Clube e o Real Madrid C.F. chegaram a um acordo para a transferência futura do atleta @RodrygoGoes . A ida do atleta ao clube espanhol está programada para julho de 2019. Mais detalhes em https://t.co/XLLTyz4MaT pic.twitter.com/YLZ5O6J1ub

Dopo aver ingaggiato il 2000 Vinicius dal Flamengo (operazione da 61 milioni di euro), il Real Madrid si assicura così un altro talento brasiliano che sta incatando in Sudamerica. Rodrygo Goes, il più giovane giocatore a segnare in Copa Libertadores, firmerà un contratto a 4 milioni di euro a stagione.

Rodrygo Goes è il primo acquisto del Real Madrid targato Julen Lopetegui. Viene dal Santos, ha 17 anni (è un classe 2001), è brasiliano e di mestiere fa l'attaccante. I Blancos - si legge su Marca - lo hanno pagato 45 milioni di euro. Sì, 45 milioni per un 17enne.

