Il club francese, scampata la mannaia del FPF, ha un'arma in più: con il rinnovo di Griezmann, CR7 scenderebbe dal podio dei giocatori più pagati al mondo.

di Alberto Casella

Ci sono calciatori che hanno problemi ben più gravi, però può apparire strano che un grande programmatore come Cristiano Ronaldo si appresti a cominciare i Mondiali di Russia 2018 senza ancora conoscere il proprio futuro.

O, almeno, senza averlo fatto conoscere a noi. La notte del 26 maggio a Kiev, subito dopo il trionfo in Champions League sul Liverpool, il portoghese si era praticamente messo da solo sul calciomercato con una frase sibillina che sapeva tanto di addio al Real Madrid.

Da allora, però, nessuna novità sostanziale e, soprattutto, nessuna comunicazione da parte sua: era stato come se Cristiano avesse lanciato il sasso e nascosto la mano. La promessa di chiarire il suo futuro nei giorni immediatamente successivi era rimasta senza seguito.

Calciomercato PSG: Al-Khelaifi in Russia per Cristiano Ronaldo

Nel frattempo, però, nei giorni scorsi si è verificato un evento che potrebbe cambiare profondamente e in modo sostanziale il prossimo calciomercato estivo. Il Paris Saint-Germain, uno dei club con la maggiore capacità di investimenti al mondo, ha sostanzialmente avuto via libera dall'Uefa. Nessuna sanzione per violazione del Fair Play Finanziario, nessuna restrizione per gli sceicchi parigini, quindi mani - e portafogli - libere di agire senza vincoli di calciomercato. E, a proposito di mani, da quel giorno Al-Khelaifi non ha ancora smesso di fregarsele.

Getty Images Al-Khelaifi ha buoni motivi per sorridere

Sì, perché adesso può puntare al giocatore che sogna da anni: Cristiano Ronaldo. E, infatti, lo sceicco del PSG non ha frapposto indugi: oggi sarà al Fisth Stadium di Sochi per assistere al match fra Portogallo e Spagna e sferrare un primo attacco all'attuale Pallone d'Oro, forte oltretutto di un argomento in più, il contratto di Griezmann. Che cosa c'entra il francese dell'Atletico Madrid con la vicenda CR7-PSG? Una semplice questione d'orgoglio: secondo As, infatti, il rinnovo dovrebbe portare Griezmann al terzo posto fra i calciatori più pagati in Europa, scalzando dal podio proprio Cristiano Ronaldo.

Getty Images Cristiano Ronaldo e Mbappé: un abbraccio da futuri compagni di squadra?

Un "affronto" che il portoghese non avrebbe preso molto bene e lo sceicco è pronto ad approfittarne e battere sul tempo il Manchester United che, comunque, a parità di intenti avrebbe una forza d'urto decisamente inferiore. Al momento, infatti, Mourinho non può che rimanere alla finestra e attendere gli sviluppi. A suo favore, però, potrebbe giocare l'eventuale richiesta di Florentino Perez di inserire Neymar nella trattativa col PSG. Se davvero fosse tassativa, lo United potrebbe mettere il piede nella porta, anche perché As riferisce che fonti molto vicine al brasiliano hanno assicurato che quest'estate O'Ney non si muoverà da Parigi.