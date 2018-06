Il club catalano infastidito dal suo capitano: la società di cui è a capo ha prodotto la clip in cui il francese annuncia la sua permanenza all’Atletico Madrid.

Già l’estate scorsa, con quel “se queda” in cui sembrava annunciare la conferma di Neymar al Barcellona, il capitano del club catalano Gerard Piqué aveva illuso i propri tifosi di un’operazione di calciomercato in realtà mai concretizzata, visto che il brasiliano poco dopo ha scelto i milioni del PSG per proseguire la sua carriera calcistica.

A distanza di un anno il difensore del Barcellona ha concesso il bis, facendo illudere di nuovo, seppur in termini diversi, i propri tifosi.

Quando nella giornata di ieri sono emerse le prime immagini del videoclip “La decisión“”, in cui Griezmann anticipava la sua scelta per il futuro (senza però arrivare fino in fondo e mantenendo la suspense), il fatto che quello stesso video fosse stato prodotto dalla Kosmos Studios, cioè la casa di produzione di proprietà di Gerard Piqué, aveva fatto pensare che il destino del francese fosse diretto a Barcellona.

Anche stavolta, però, non è andato esattamente così. "Au contraire, le petit diable" ha scelto di restare tra le fila dei Colchoneros, con tanto di “benedizione” successiva dello stesso Piqué:

Un'altra maniera di vedere la vita del calciatore e i suoi dubbi per prendere la decisione più importante della sua carriera. Grazie alla squadra di "Kosmos Studios" e in particolare a Griezmann per queste ultime settimane. Hai deciso di rimanere all'Atletico e spero che tu faccia una grande stagione.

Inutile specificare come il Tweet non sia stato particolarmente gradito né dai tifosi, né soprattutto dalla dirigenza del Barcellona, che negli ultimi mesi ha provato in tutti i modi a convincere Griezmann. A rendere ancora più comica la situazione, poi, ci ha pensato Umtiti, compagno di squadra di Piqué in blaugrana e dell’attaccante in nazionale: “Mi mancano solo i popcorn”.

Club blaugrana infastidito, si valuta cambio capitano

In Spagna sono convinti che i vertici della società catalana siano profondamente indispettiti dall’accaduto, tanto da riflettere sull’opportunità di togliere la fascia di capitano a Piqué. Questo si scoprirà solo più avanti, di certo la preparazione della Spagna ai Mondiali 2018 non poteva essere più movimentata di così, tra il caos Lopetegui e questo nuovo problema.

Resosi conto del caso diplomatico scatenato con quel Tweet, comunque, Piqué ha cinguettato di nuovo sul social network:

E ricorda una cosa. Ci saranno persone che criticheranno, perché ogni novità può generare rifiuto. Ma la riflessione più importante che lascia la #Decision è che, a volte, non tutto ciò che vendi è vero.

Chissà se anche il Barcellona alla fine la prenderà così, con filosofia.