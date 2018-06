Real Madrid, è il Lopetegui day. E prima di lasciare la Russia...

Questo l'incoraggiamento rivolto a Sergio Ramos&co, che fino alla fine hanno provato a far tornare Rubiales sui suoi passi ma non ci sono riusciti.

Nella notte Lopetegui ha lasciato la Russia per raggiungere Madrid, dove oggi sarà presentato alla stampa e inizierà a gettare le basi per il nuovo corso post-Zidane. Tra gli argomenti che affronterà col presidente dei Blancos Florentino Perez ci sarà sicuramente il mercato: in primis ci sono da valutare le situazioni di Bale e Cristiano Ronaldo, mentre in entrata sono caldi i nomi di Alisson e Odriozola.

