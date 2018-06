Iniziamo la rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli con As e l'argomento principale non può che essere la scioccante decisione della Federcalcio spagnola di esonerare Lopetegui dal ruolo di ct della Nazionale.

Primo fra tutti il terremoto in casa Spagna, dove il commissario tecnico Lopetegui è stato esonerato dalla Federazione per essersi accordato col Real Madrid senza permesso e sarà sostituito da Fernando Hierro. Spazio anche ai fatti legati al nuovo stadio della Roma, con i 9 arresti dei funzionari e politici legati al progetto.

