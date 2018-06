Mondiali, Russia-Arabia Saudita: il primo gol è di Yuri Gazinskiy!

Yuri Gazinskiy è il primo marcatore dei Mondiali di Russia 2018. Il suo colpo di testa al 12' del primo tempo di Russia-Arabia Saudita porta in vantaggio la formazione allenata da Cherchesov. Un gol che era nell'aria: già dai primi minuti della partita era sembrata netta la differenza di qualità tra le due compagini.

Russia gets on board first in this #WorldCup ... Gazinskiy!! #RUS #KSA pic.twitter.com/r9mO0KbYXL