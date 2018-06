Preferisco averlo in squadra che come avversario, conosciamo bene che giocatore sia. Ma il Portogallo non è solo Cristiano Ronaldo, hanno un bel gruppo

Hierro è la migliore scelta possibile. Se mi hanno chiesto consigli? Quando sei il capitano può succedere ti chiedano un consiglio, ma alla fine le decisioni definitive vengono prese in alto. Dopo il Mondiale chi vorrà parlerà, io penso a domani. Voglio vincere, chi mi conosce sa che odio perdere anche quando sono al parco con i miei figli. Abbiamo i mezzi per ottenere tre punti anche se affrontiamo la squadra campione d'Europa in carica

Si deve girare pagina - ha proseguito Sergio Ramos - anche se non è stata una bella cosa l'esonero di Lopetegui. Lui era parte come noi di questo Mondiale. La Spagna però deve essere messa al di sopra di tutto, quindi non parliamo più di quanto successo

