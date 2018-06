Allo stadio Luzhniki di Mosca il cantante britannico ha dato ufficialmente il via alla 21esima edizione della Coppa del Mondo.

31 minuti fa

I Mondiali di Russia 2018 sono ufficialmente iniziati. Con la cerimonia d'apertura andata in scena allo stadio Luzhniki di Mosca, ha preso il via la 21esima edizione della Coppa del Mondo. Protagonista dello show musicale è stato il cantante britannico Robbie Williams che davanti a 80mila spettatori ha intonato alcuni dei suoi brani più famosi come "Let Me Entertain You" e "Angels".

Ad accompagnarlo anche la soprano Aida Garifullina che ha emozionato con la sua straordinaria voce. Sul campo s'è visto anche il Fenomeno Ronaldo. Mano per mano con un bambino, il brasiliano ha fintato di calciare il Telstar - il pallone ufficiale di Russia 2018 - e lo ha lasciato al giovanissimo calciatore. La sfera è finita poi tra le braccia del lupo Zabivaka, mascotte di questa kermesse iridata.

Ora a catalizzare l'attenzione saranno Russia e Arabia Saudita che giocheranno il primo match del Gruppo A, completato da Egitto e Uruguay in campo domani alle ore 14. Prima del fischio d'inizio hanno parlato il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Fifa Gianni Infantino.