Mondiali, Cheryshev: dal pasticcio Real ai due gol dell'esordio

Oggi però è arrivato il riscatto per Cheryshev: doppietta nella partita inaugurale dei Mondiali che ha permesso alla sua Russia di travolgere l'Arabia Saudita dopo essere subentrato al 24esimo all'infortunato Dzegoev. E magari dopo aver controllato con attenzione certosina di non essere squalificato.

Il giorno è il 2 dicembre del 2015 e il Real Madrid allora allenato da Rafa Benitez fa visita al Cadice per la partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. I Blancos si impongono facilmente per 3-1 e ipotecano il passaggio del turno. C'è solo un problema: la presenza di Cheryshev.

Una soddisfazione enorme per l'esterno offensivo classe '90 che soltanto 3 anni fa era diventato tristemente noto per una bizzarra e sfortunata vicenda capitata durante la sua esperienza con la maglia del Real Madrid, quando costò letteralmente la Coppa del Re ai Blancos.

A cogliere questa occasione oggi è stato Denis Cheryshev , mattatore della partita di apertura dei Mondiali di Russia 2018 terminata con un rotondo 5-0 per la squadra di casa in cui il giocatore del Villarreal è stato decisivo con due splendide reti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK