Il Brasile di Neymar è leggermente favorito sui campioni del mondo in carica della Germania.

Al via in Russia la 21^ edizione dei campionati del mondo di calcio: protagoniste 32 nazionali provenienti dai cinque continenti. All'esordio assoluto ai Mondiali 2018 ci saranno Islanda e Panama, grandi escluse l'Italia, l'Olanda, ma anche il Cile, detentore in carica della Coppa America, il Camerun (campione d'Africa) e gli Stati Uniti (trionfatori nella Gold Cup).

Ci saranno invece tutte le altre potenze mondiali del mondo del calcio, quelle che molto probabilmente si contenderanno la vittoria finale: Brasile, Argentina, Germania, Spagna e Francia solo per citarne alcune. 64 partite in poco più di un mese: i professionisti del betting hanno già da tempo scaldato i motori sfornando in lungo e in largo quote e pronostici.

La domanda delle domande è: qual è la nazionale favorita per la vittoria finale secondo i bookmakers?

Mondiali 2018: i bookmakers vedono il Brasile favorito

Sarà perché hanno vinto più Mondiali di tutti, sarà perché la squadra sembra oggettivamente senza punti deboli nei vari reparti, ma i bookmakers sono concordi: ai Mondiali di Russia, il Brasile è favorito. William Hill, Snai, Eurobet e Bet365 quotano la vittoria dei verdeoro a 5. La Germania campione del mondo in carica è appena dietro nei favori, con quote che variano da 5,5 a 6. A seguire Spagna e Francia (tra 7 e 8), mentre l'Argentina di Lionel Messi per Bet365 vale anche 10 volte la posta. Più indietro l'Inghilterra e il Portogallo, mentre uno storico successo dei padroni di casa della Russia paga anche 60 volte l'importo scommesso. Ecco le quote indicative dei vincitori dei Mondiali secondo i bookmakers: