Per i tifosi che non hanno perdonato gli svedesi è stata ideata una quota per l'eventualità che Forsberg e compagni escano con 0 punti e 0 gol.

0 condivisioni

14 giu 2018 di Elmar Bergonzini

Per chi non dimentica, per chi non perdona. I Mondiali 2018 sono appena cominciati e ora il dolore dell'eliminazione dell'Italia torna cocente a farsi sentire. Gli Azzurri non ci sono, perché a novembre la Svezia, senza segnarci nemmeno un gol fra andata e ritorno (ma sfruttando un'autorete), ci ha buttato fuori.

Già, la Svezia, quella che agli Europei del 2004, pareggiando 2-2 contro la Danimarca, ci eliminò dalla fase a gironi del torneo che poi finì per vincere la Grecia. Insomma, calcisticamente i tifosi italiani hanno diversi motivi per non augurare il meglio agli svedesi. Anzi, è giustificato chi è deciso a tifare contro.

Come riportato da Agimeg (agenzia giornalistica sul mercato del gioco) Eurobet offrirà la possibilità ai tifosi italiani di puntare apertamente contro la Svezia. Si chiama opzione vendetta ed è stata pensata per chi spera che gli svedesi escano dai Mondiali 2018 senza conquistare un punto e/o senza segnare gol.

Vota anche tu! Guferai contro la Svezia ai Mondiali? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Guferai contro la Svezia ai Mondiali? Condividi



Mondiali 2018, quota speciale per chi gufa la Svezia

L'agenzia di scommesse offre l'opzione che la Svezia verrà eliminata con tre sconfitte su tre a 13,00. Attivando però l'operazione vendetta si arriva a 16,9 (fino a un importo scommesso di 20 euro). C'è anche l'opportunità che la Svezia termini il girone con Germania, Messico e Corea del Sud senza segnare nemmeno una rete. Tale ipotesi è offerta a 26,00, ma con il bonus si arriva a 34,8. Se infine la Svezia incredibilmente passasse i gironi da prima, la scommessa Antepost "Svezia zero punti" sarebbe rimborsata del 30% (fino a un massimo di 50 euro).

Il primo mondiale della mia vita senza l'Italia

#Mondiali2018 pic.twitter.com/qEc9FEY9M2 — LaWanda (@WhoLaWanda) June 14, 2018

C'è anche chi è più sadico e non si accontenta delle tre sconfitte e degli zero gol segnati dalla Svezia. C'è chi si augura che gli svedesi possano uscire da terzi in classifica, magari per differenza reti. Tale opzione non è inserita fra quelle della "vendetta" legati ai Mondiali 2018, ma per i gufi l'eliminazione svedese già alla fase a gironi a 1,57 farebbe comunque piacere. Tutte possibili gioie per chi non dimentica, per chi non perdona.