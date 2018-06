Alle 17 si alzerà il sipario dei Mondiali di Russia 2018. Ecco dove vedere la partita di apertura Russia-Arabia Saudita.

un'ora fa

Finalmente ci siamo, in Russia è tutto pronto per l'inizio dei Mondiali 2018. Sarebbe potuto essere sicuramente un giorno diverso per il nostro Paese, ed invece la mente ci porta a quel 13 novembre 2017 rivivendo l'amaro ricordo della mancata qualificazione della Nazionale Italiana.

Sono 32 le Nazionali, suddivise in otto gruppi, che scenderanno in campo nella fase a gironi e che cercheranno a tutti i costi di centrare la qualificazione agli ottavi. Un totale di 64 partite che ci faranno compagnia fino al 15 luglio, giorno in cui andrà di scena la finalissima della Coppa del Mondo.

Ma comunque un evento come questo, nonostante la delusione, non può non essere seguito. A dare il via alla 21^ edizione dei Mondiali di calcio, come da tradizione, è il Paese ospitante. Alle ore 17 infatti la Russia, guidata dal ct Stanislav Čerčesov, affronta l'Arabia Saudita nella cornice dello Stadio Luzhniki di Mosca.

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi giovedì 14 giugno

Oggi è il giorno. Questo pomeriggio si scende in campo e ad aprire le porte all'evento sportivo più atteso dell'anno è il match del gruppo A tra Russia e Arabia Saudita, l'unico della giornata.

La partita sarà trasmessa in chiaro sulla rete Mediaset, per la precisione su Canale 5, a partire dalla ore 17. Prima la cerimonia di apertura dei Mondiali 2018, a seguire il fischio d'inizio del match.