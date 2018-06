L'ex defensive end dei Dallas Cowboys vince e convince al debutto da pro al DWTNCS, stendendo l'ex collega Austen Lane e conquistando una chance in UFC.

6 ore fa di Massimiliano Rincione

Greg Hardy conquista la tanto acclamata chance in UFC. L'ex giocatore di football americano, passato alle MMA dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dai campi di gioco e pieno di problemi sul piano strettamente personale, ha ufficialmente debuttato al Dana White’s Tuesday Night Contender Series. L'incontro con Austen Lane, suo ex collega con un trascorso nell'NFL e con un background decisamente più importante nell'ottagono, è durato meno di un minuto.

Former NFL DE Greg Hardy won his pro MMA debut tonight by KO in just 57 seconds. pic.twitter.com/txod4GHT1H — Stadium (@WatchStadium) June 13, 2018

L'esito? Una fantastica vittoria per KO, con Hardy che ha steso l'avversario con una combinazione conclusa con un gancio sinistro che ha spento la luce in casa Lane. Così facendo l'ex NFL ha ufficialmente conquistato un contratto con UFC, portando nel contempo il suo record da professionista nelle MMA sull'1-0, a cui si aggiunge il 3-0 accumulato da amatore.

Questo ragazzo ha toccato il fondo, pagando per i suoi errori. Si può puntare il dito su di lui quanto si vuole, ma non si può negare come stia cercando di cambiare qualcosa nella sua vita per diventare una persona migliore. Certo, Greg resta comunque quel tipo di atleta e ragazzo che, qualora commettesse di nuovo qualche errore, non troverebbe alcuna pietà.

Nonostante l'hype train decisamente importante però Greg Hardy non godrà di alcun trattamento di favore in UFC: ad annunciarlo è stato direttamente il presidente della promotion Dana White, che ha chiarito come l'ex giocatore di football verrà immediatamente punito qualora commettesse qualche altro errore sul piano morale o legale. Ciò nonostante è innegabile come l'ex defensive end abbia del talento latente, con la cosa che è stata sottolineata anche dallo stesso White ai microfoni di TMZ.

Questo ragazzo ha un sacco di talento grezzo, ha messo su un bello spettacolo al Conteder. In un mondo ideale mi piacerebbe farlo combattere nuovamente anche nell'ultimo match del Contender. Per quanto riguarda le questioni legali, dico che questo ragazzo ha fatto qualcosa di veramente orribile, toccando il fondo e rialzandosi. Questo lo ha reso un uomo ed un atleta migliore, ed io vedo un cambiamento in Greg.

MMA: Greg Hardy di rientro al Conteder il 7 agosto?

Le dichiarazioni di Dana White prevederebbero, idealmente, un rientro di Hardy per il 7 di agosto, data in cui il Conteder terminerà con la sua puntata finale. Ciò significherebbe fornire meno di due mesi al neo-professionista per prepararsi al suo secondo match importante nelle MMA, e questo nonostante il contratto UFC già conquistato con la vittoria di qualche giorno fa. Staremo a vedere dunque cosa accadrà, con l'ex NFL che ha già guadagnato diversi consensi in seno alla promotion più importante al mondo.