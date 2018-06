L'esterno portoghese sarebbe voluto restare ai nerazzurri, per questo non ha affatto gradito il titolo di un giornale che affermava si stesse proponendo alla Juventus.

di Elmar Bergonzini

Alla fine ha convinto tutti, al punto che l'Inter non vorrebbe proprio perderlo. Eppure Joao Cancelo per il momento ha lasciato i nerazzurri ed è tornato al Valencia. In estate però potrebbe trasferirsi ancora, perché ora lo vuole perfino la Juventus, convinta delle qualità del giocatore avendolo potuto osservare da vicino proprio durante l'ultimo campionato di Serie A.

La trattativa di calciomercato fra la Juventus e il Valencia è in corso, per l'Inter non sarà facile riuscire a inserirsi. In una recente intervista rilasciata a Tuttosport, Cancelo ha ammesso che al termine di una stagione così intensa si aspettava una maggiore considerazione da parte della società nerazzurra.

Vista poi l'ammirazione di Cancelo per Douglas Costa e il suo desiderio di restare in Italia, abbinato all'interessamento della Juventus per l'ex esterno dell'Inter, il quotidiano torinese ha pubblicato l'intervista al portoghese sottolineando come la trattativa fra i bianconeri e il Valencia possa andare in porto.

Social Cancelo risponde a Tuttosport

Cancelo polemico per un titolo che lo riguarda

Il titolo del giornale torinese non è però affatto piaciuto a Cancelo, che evidentemente lo ritiene fin troppo spinto. Per questo sui social ha condiviso la prima pagina di Tuttosport aggiungendo però una didascalia molto dura:

E che ca**o?! Quando le persone non fanno bene il proprio lavoro.

Probabilmente Cancelo non voleva che i tifosi dell'Inter pensassero che volesse auto-proporsi alla Juventus per non passare da traditore. Perché durante questa finestra di calciomercato potrebbe effettivamente passare alla Juventus, ma non sarà lui a spingere affinché ciò accada. Dopo un inizio difficile infatti Cancelo all'Inter ha convinto tutti. E col suo post vuole riuscirci anche a parole.