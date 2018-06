Calendario e risultati Premier League 2018/2019

Si parte l'11 agosto con il big match tra Arsenal e Manchester City.

Il calendario della Premier League 2018/2019 è stato sorteggiato. Si parte l'11 agosto con partite subito spettacolari: l'attenzione sarà tutta per il big match tra i campioni d'Inghilterra in carica del Manchester City e l'Arsenal del neo manager Unai Emery che ha dopo 22 anni ha interrotto il regno di Arsene Wenger. Alla seconda giornata altra sfida di fuoco per i Gunners che se la vedranno contro il Chelsea.

Tornando al primo turno, il Manchester United di Mourinho giocherà Old Trafford contro il Leicester, il Chelsea scenderà sul campo dell'Huddersfield e il Liverpool ospiterà il West Ham. Le neopromosse Cardiff, Fulham e Wolverhampton debutteranno rispettivamente contro il Bournemouth in trasferta, contro il Crystal Palace in casa e contro l'Everton in trasferta.

Il 10 novembre è previsto il derby di Manchester (ritorno il 16 marzo) con l'eterna sfida tra Pep Guardiola e José Mourinho, sabato 26 dicembre andrà invece in scena il tradizionale Boxing Day. La Premier League 2018/2019 sarà l'edizione numero 120 della massima divisione del campionato inglese e terminerà il 12 maggio 2019.

