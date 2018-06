Il presidente giallorosso è stato intercettato per le vie di Napoli e ha commentato con ironia le voci di mercato che vedono coinvolti il brasiliano e il belga.

In casa Roma tiene banco soprattutto la questione stadio, ma anche il calciomercato è un argomento che catalizza l'attenzione. E proprio di mercato, usando l'ironia, ha parlato il presidente dei giallorossi James Pallotta, intercettato per le vie di Napoli dal sito AereaNapoli.it.

L'imprenditore statunitense ha scherzato in particolare sulla situazione di due top player, Alisson e Nainggolan, tra i giocatori più chiacchierati di questa sessione. Il portiere brasiliano, in Russia per giocare i Mondiali col Brasile, è richiesto da mezza Europa, il belga è invece corteggiato dall'Inter.

Se Alisson o Nainggolan andranno al Napoli? No, De Laurentiis - ha esordito Pallotta - non vuole spendere tutti quei soldi. Alisson costa tanto, lo valutiamo 78 milioni. È vicino al Real Madrid. Nainggolan invece andrà all’Inter

Sui canali social ufficiali della Roma, Pallotta ha confermato il tono ironico delle sue parole:

Non c'era nulla di serio in quello che stavo dicendo mentre mangiavo una pizza. Solo humour americano che qualcuno non capisce. Stavo invece scherzando con un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali

Pallotta : “Ho letto con molto divertimento che avrei rilasciato alcune dichiarazioni su tema mercato. Stavo invece scherzando con un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali e su Twitter mentre ero in Italia”. pic.twitter.com/A1m7l9nw2I — AS Roma (@OfficialASRoma) June 14, 2018