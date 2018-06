Secondo La Gazzetta dello Sport, il procuratore del portiere brasiliano avrebbe avuto un summit con i dirigenti dei Blancos: a breve l'offerta ufficiale.

di Daniele Minuti

I Mondiali sono ormai alle porte e tutti i pensieri di Alisson sono certamente rivolti a far bene con il suo Brasile, di cui sarà il portiere titolare nonostante la forte concorrenza di un altro grande giocatore come Ederson, guardiano dei pali del Manchester City campione d'Inghilterra in carica.

L'estremo difensore della Seleçao al momento non vorrebbe sentir parlare di calciomercato anche se pochi giorni fa ha espresso la sua speranza di capire il suo futuro prima dell'esordio nella Coppa del Mondo, ipotesi ormai poco percorribile visto che domenica ci sarà il debutto contro la Svizzera.

Eppure le voci sul suo futuro non smettono di rincorrersi e la possibilità di vederlo lontano dalla Roma nella prossima stagione rimane concreta, soprattutto con il Real Madrid del nuovo allenatore Julen Lopetegui che a breve potrebbe tentare l'assalto.

Calciomercato Roma, incontro fra l'agente di Alisson e il Real Madrid

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti troviamo la notizia di un summit segreto in cui Ze Maria, l'agente di Alisson, avrebbe incontrato alcuni membri della dirigenza del Real Madrid per parlare del suo assistito, obiettivo di calciomercato dei Blancos.

Nonostante sappia che resistere alla corte del Real Madrid sia quasi impossibile per un giocatore, la Roma non ha intenzione di fare sconti per il brasiliano e non vuole scendere sotto la richiesta iniziale di 70 milioni di euro per il suo cartellino.

Negli anni Florentino Perez ci ha abituato a spendere queste cifre per gli attaccanti ma mai per difensori o portieri. Eppure l'interesse per Alisson sarebbe tale da spingere il presidente dei Blancos a mettere sul piatto almeno 55 milioni.

Probabilmente la questione si potrà risolvere soltanto dopo la fine dei Mondiali, anche perché in casa Real Madrid ci sarà necessariamente il bisogno di concordare le mosse di calciomercato col nuovo allenatore Lopetegui. Ma Alisson è sul taccuino dei Blancos, che a breve potrebbero cercare l'affondo decisivo.