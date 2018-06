Il brasiliano saluta i biancocelesti dopo cinque stagioni e si trasferisce in Premier League: operazione chiusa sulla base di 30 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

2 ore fa

Felipe Anderson saluta la Lazio e la Serie A per approdare in Premier League tra le fila del West Ham. L'affare si è concluso nella giornata odierna grazie al viaggio del direttore sportivo biancoceleste che ha fatto tappa a Londra per trattare direttamente la cessione con i dirigenti degli Hammers: l'accordo è stato trovato sulla base di 30 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Acquistato nel 2013 dal Santos, il brasiliano lascia la Capitale dopo cinque stagioni in cui ha collezionato 177 presenze, 34 gol e 42 assist. Aveva un contratto in scadenza nel 2020, non era intenzionato a rinnovare e così la Lazio lo ha ceduto per evitare di ritrovarsi tra un anno con l'acqua alla gola come successo con Stefan de Vrij, poi finito all'Inter a parametro zero.

Ora la Lazio si tufferà sul calciomercato alla ricerca del sostituto del classe 1993. Tra i nomi circolati nelle ultime ore c'è quello del Papu Gomez, stella dell'Atalanta che già un anno fa era stato accostato ai biancocelesti prima di rinnovare con i bergamaschi fino al 2022.