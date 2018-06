La trasmissione Cadena Cope svela i primi secondi di una clip in cui il francese rivelerà la scelta sul suo futuro: "Se ne sono dette tante, ecco l'unica verità".

Quando nel luglio 2010 la stella NBA LeBron James scelse di firmare per i Miami Heat, lo comunicò al mondo intero attraverso un video, andato in onda nello speciale televisivo statunitense "The Decision". A distanza di quasi otto anni da quel momento storico per il mondo dello sport, ne arriverà un altro molto simile, stavolta in ambito calcistico.

Il protagonista sarà Antoine Griezmann, che infatti comunicherà la decisione del suo futuro allo stesso modo, in un videoclip già registrato, di cui sono stati mostrati in anteprima alcuni secondi nella trasmissione televisiva spagnola "El Partidazo de la Cadena Cope".

Certo, ci sono alcune differenze tra i due casi: su tutte quelle che rispetto a LeBron, all'epoca free agent, Griezmann è attualmente ancora sotto contratto con l'Atletico Madrid. Per cui l'attaccante francese dovrà decidere se annunciare la sua permanenza alla corte dei Colchoneros, oppure il suo trasferimento di calciomercato altrove, con il Barcellona (la soluzione che resta più plausibile) pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Calciomercato, la decisione di Griezmann in un video

Lo scoop di calciomercato, insomma, sarà lo stesso Griezmann a svelarlo in questo video, intitolato "La Decisión", che per il momento si limita solo alla parte iniziale del discorso del Petit Diable, impegnato attualmente con la sua nazionale nei Mondiali 2018 in Russia.

Sarai stufo dei commenti che dicono se vado, se resto, quanto mi danno, quanto non mi danno. Ma la verità è ciò che dirò ora...

In Spagna sono convinti che la seconda parte possa essere diffusa già oggi, anche perché era stato proprio Griezmann a dire che la sua decisione di calciomercato sarebbe diventata pubblica prima dell'inizio dei campionati del Mondo. Qualche indizio, insomma, c'è. Non resta che aspettare le prossime ore per vedere se realmente il francese comunicherà ufficialmente la sua scelta, o meglio "la decisión". Di certo l'ha già presa.