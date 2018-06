Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴 Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴 My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

Griezmann, attualmente in Russia per disputare i Mondiali con la Francia (l'esordio sabato 16 giugno alle ore 12 contro l'Australia), aveva due offerte sul tavolo: da una parte quella del Barcellona, disposto a pagare la clausola di 100 milioni valida dal 1° luglio e a offrire un contratto quinquennale a 15 milioni di euro a stagione; dall'altra la proposta dell'Atletico di un rinnovo fino al 2023 a 20 milioni di euro a stagione. A spuntarla è stato l'Atletico di Simeone che potrà contare ancora sul suo Piccolo Diavolo.

Sul suo profilo Twitter il classe '91 ha pubblicato anche un video in cui viene ripreso con un cappuccio in testa. Pian piano la camera gli gira intorno fino a quando non si vede il Wanda Metropolitano, casa dei Colchoneros. "Mi afición, mi equipo, mi casa!", è il testo che accompagna la clip.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK