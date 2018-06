Zidane, la classe non invecchia: super gol su punizione

Ha da poco lasciato la panchina del Real Madrid vincendo la sua terza Champions League in appena due anni e mezzo di carriera, non si sa ancora quale sarà la sua prossima squadra. Intanto però Zinedine Zidane si diverte sul campo di calcio nella partita celebrativa per la Francia campione del mondo del 1998. Allo Stade de France sono arrivate tantissime leggende per ricordare il 3-0 sul Brasile firmato da Zidane, Petit e Desailly. L'ex tecnico dei Blancos è stato uno dei protagonisti assoluti e si è tolto anche lo sfizio di segnare trasformando una punizione a modo suo. Zizou ha duettato anche con Herny strappando gli applausi del pubblico presente.

