L'andata si svolgerà mercoledì 13 giugno al Renzo Barbera, il ritorno tre giorni più tardi al Benito Stirpe: entrambi i match si terranno alle ore 20:30 e saranno visibili su Sky.

4 ore fa di Daniele Rocca

La caccia per l'ultimo posto in Serie A è aperta. Saranno il Palermo di Stellone e il Frosinone di Longo a contendersi la promozione nella massima serie. Un traguardo che entrambi i club si erano prefissati a inizio stagione e che invece sarà accessibile a solo una delle due formazioni. Chi sarà a raggiungere Empoli e Parma nel paradiso del calcio italiano?

Per arrivare alla finale playoff di Serie B, il Palermo ha dovuto eliminare il Venezia di Pippo Inzaghi. Dopo l'1-1 dell'andata, i rosanero hanno chiuso il discorso qualificazione al Barbera: l'autogol di Domizzi a condannato i veneti, autori comunque di un campionato molto al di sopra delle aspettative.

Più complicato il cammino del Frosinone, arrivato all'ultima partita grazie al doppio pareggio ottenuto contro il Cittadella e al miglior piazzamento durante la regular season. I canarini dopotutto hanno un grosso credito con la fortuna: se non fosse stato per il pareggio contro il Foggia all'ultima giornata, la squadra di Longo sarebbe già promossa in Serie A.

Serie B, dove vedere Palermo-Frosinone in tv e streaming

Un finale di stagione esaltante per questa edizione della Serie B. Alla finale playoff sono arrivate senza ombra di dubbio le due squadre più attrezzate per salire di categoria. Nessuna sorpresa, dunque. Si preannuncia un match equilibrato: durante la stagione il bilancio è di un pareggio (0-0 all'andata) e di una vittoria per il Palermo (1-0 al ritorno).

La doppia finale si disputerà tra mercoledì 13 e sabato 16 giugno. L'andata si disputerà al Renzo Barbera, in casa del Palermo. Mentre il ritorno, tre giorni più tardi, al Benito Stirpe tra le mura del Frosinone. Entrambi i match di Serie B si svolgeranno alle ore 20:30 e saranno visibili su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD. Per tutti gli abbonati della rete satellitare, sarà disponibile anche il servizio streaming tramite Sky Go, accessibile anche per Pc, smartphone e tablet.

Serie B, il programma della finale playoff

In diretta per gli abbonati Sky su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD:

Mercoledì 13 giugno: Palermo-Frosinone, ore 20:30

Sabato 16 giugno: Frosinone-Palermo, ore 20:30

