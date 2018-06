Dopo l'eliminazione subita nella semifinale playoff di Serie B per mano del Palermo, Pippo Inzaghi ha salutato il Venezia e s'appresta ora a tornare in Serie A. Dopo l'esperienza al Milan nella stagione 2014/15, conclusa al decimo posto, il 44enne di Piacenza ha sposato il Bologna, terzo club che allenerà in carriera.

