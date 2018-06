Le manette sono scattate a causa di una serie di possibili reati contro la Pubblica Amministrazione. Il progetto per il nuovo impianto rischia di subire una brusca frenata.

429 condivisioni

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Scandalo a Roma. Proprio nel giorno in cui scadeva il periodo in cui i cittadini potevano fare osservazioni relative al progetto dello stadio della Roma, i carabinieri hanno arrestato nove persone legate ai lavori di quello che dovrebbe essere il nuovo impianto dei giallorossi. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Roma.

L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma di Tor di Valle. Fra gli arrestati in sei sono già in carcere, le ultime tre persone sono ai domiciliari.

Gli arrestati sarebbero politici e imprenditori. Tra i coinvolti ci sarebbero anche l'imprenditore Luca Parnasi, il numero uno della società Eurnova, incaricata di portare avanti il progetto dello stadio giallorosso, così come Adriano Palozzi, vice presidente del Consiglio regione Lazio, eletto con Forza Italia. Ricordiamo che in Italia vige la presunzione di innocenza.

Ansa Stadio Roma

Roma, 9 arresti per il progetto stadio

Stando alle prime indiscrezioni ai domiciliari ci sarebbe anche Luca Lanzalone, attuale presidente Acea. Gli indagati avrebbero ricevuto, come ringraziamento per alcuni favori agli imprenditori, una serie di cortesie personali, come per esempio l’assunzione di amici e parenti. Al momento i tifosi della Roma possono stare tranquilli: non sono infatti coinvolti dirigenti della società giallorossa. Nonostante questo però l'operazione dei carabinieri non fa che rallentare ulteriormente la costruzione del nuovo stado.

#StadioDellaRoma, scaduto ieri a mezzanotte il tempo per il recepimento delle osservazioni da parte dei cittadini. Sono 31 le osservazioni pervenute, ora ci saranno 30 giorni per le controdeduzioni e poi sarà predisposta delibera per l'Assemblea Capitolina https://t.co/P1oxeoQ5Ls pic.twitter.com/IJdD1WBL2d — Roma (@Roma) June 12, 2018

Proprio nelle ultime ore il sindaco di Roma Virginia Raggi si era detta molto soddisfatta di come l'iter stesse procedendo in maniera spedita. Aveva perfino affermato che lo stadio per la società giallorossa fosse sempre più vicino. Ora però bisogna far fronte a questo vero e proprio scandalo.