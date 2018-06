Incominciamo a guardare ai quotidiani esteri con l'Equipe, che comincia il conto alla rovescia verso il debutto della Francia ai Mondiali e apre con la notizia dello scontro in allenamento fra Mbappé e Rami. Il giocatore del PSG è uscito dolorante dal campo anche se non sembra nulla di grave.

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo il titolo principale dedicato al Milan e in particolare al presidente Yonghong Li, che sembra essere sempre più vicino al trovare un nuovo socio per il club rossonero.

