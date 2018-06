Mondiali, Spagna nel caos: Lopetegui rischia l'esonero

Secondo diversi portali spagnoli il ct Lopetegui, che aveva da poco rinnovato fino al 2020, potrebbe essere incredibilmente esonerato a poche ore dall'esordio delle Furie Rosse nella kermesse iridata. Rubiales ha già preso la sua decisione, ma i suoi consiglieri stanno cercando di farlo tornare sui suoi passi per evitare di iniziare il torneo nel peggiore dei modi. In caso di esonero, per sostituire Lopetegui sono già pronti l'attuale direttore tecnico della Spagna Fernando Hierro e l'allenatore dell’Under 21 Albert Celades. Entrambi, riporta Gazzetta.it, sono già a Krasnodar.

La Federcalcio spagnola è infuriata. Al suo arrivo a Krasnodar, quartier generale degli iberici durante Russia 2018, il neoeletto presidente federale Luis Rubiales è apparso scuro in volto e ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti limitandosi a dire che prenderà una decisione "per il bene della Spagna".

Erano usci tanti, tantissimi nomi per il dopo Zidane, tranne il suo. Ieri il Real Madrid ha ufficializzato Julen Lopetegui come nuovo allenatore sorprendendo tutti. Sì, perché il tecnico 51enne è l'attuale commissario tecnico della Spagna che venerdì 15 giugno esordirà ai Mondiali russi contro il Portogallo. Hanno stupito quindi modi e tempistiche dell'annuncio.

