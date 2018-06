Nella sfida inaugurale tra Russa e Arabia Saudita, l'arbitro della sezione di Pistoia sarà il primo VAR della storia della Coppa del Mondo.

3 ore fa

A poche ore dall'inizio del Mondiale di Russia 2018 sono arrivate le designazioni arbitrali per la prima gara tra i padroni di casa e l'Arabia Saudita in programma allo Stadio Luzhniki di Mosca. Il fischietto della sfida sarà il 43enne argentino Nestor Pitana, al suo secondo Mondiale, assistito dai connazionali Juan Pablo Bellati e Hernan Maidana. Il quarto uomo sarà il brasiliano Ricci.

Per il primo VAR della storia della Coppa del Mondo è stato scelto il 38enne italiano Massimiliano Irrati. Al suo fianco ci sarà anche l'altro connazionale Daniele Orsato, a completare il team ecco l'argentino Mauro Vigliano e il cileno Carlos Astroza.

Ad annunciarlo è stato Collina nel corso di una conferenza stampa. Ricordiamo che sono presenti in Russia anche gli altri italiani Gianluca Rocchi come arbitro, Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini come assistenti, e Paolo Valeri come addetto alla VAR.

È la novità più attesa in questa 21ª edizione dei Mondiali. In Russia per la prima volta nella storia della competizione gli arbitri di gara potranno beneficiare dell'assistenza del VAR. Notizia delle ultime ore è che al video della prima gara della Coppa del Mondo di Russia 2018 ci saranno due italiani: Irrati, della sezione di Pistoia, e Orsato, della sezione di Schio. Un risultato importante per la nostra Nazione che vanta di essere stata una delle prime ad introdurre questa tecnologia nel proprio campionato.