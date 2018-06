Mondiali: colleziona birre provenienti da ognuna delle 32 nazioni

L'impresa molto particolare di un ragazzo inglese di 31 anni

3 ore fa

Per tutti coloro che attendono le grandi manifestazioni sportive per collezionare gadget, spille e poster, da oggi c'è un nuovo punto di riferimento. Gus Hully, un tifoso originario di Cheltenham Town, in Inghilterra, ha collezionato una birra per ogni nazionale presente in Russia per i Mondiali 2018. Trentadue birre diverse, provenienti da Panama e Senegal, passando per Germania, Spagna e Uruguay.



Gus è riuscito nell'impresa di mettere le mani anche su birre originarie di paesi dove l'alcool è illegale, come Iran e Arabia Saudita. Sulla carta ha speso 600 euro, ma in realtà l'impresa è stata molto più costosa, e lo ha costretto a viaggiare fino a Parigi e Barcellona, avvalendosi anche dell'aiuto di una rete di amici sparsi un po' in tutto il mondo.

Gus, che di lavoro fa l'analista nel mercato musicale, si definisce un hipster del calcio, e aveva già fatto un tentativo del genere per il Mondiale del 2014 in Brasile, quando si dovette 'accontentare' di 23 birre diverse.

Questa volta Gus le ha provate tutte, ricorrendo ovviamente anche ai social network: sfruttando il profilo Twitter di un suo amico, è riuscito a mettere le mani anche su una bottiglia di Hillsburg Regular (analcolica) made in Arabia Saudita. Ora, con 32 birre in frigo, il programma per i Mondiali è chiaro:

L'idea è che non appena una nazione viene eliminata, mi sentirò autorizzato a bere la birra proveniente da quel paese

Quale sarà l'ultima bottiglia a essere stappata?