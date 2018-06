Sarà 'Colors' di Jason Derulo la canzone eseguita durante l'inaugurazione a Mosca giovedì prossimo. La colonna sonora invece è stata scritta da Will Smith e Nicki Jam.

5 ore fa di Daniele Rocca

Mancano solo gli ultimi dettagli, poi i Mondiali 2018 potranno prendere il via. Si parte giovedì prossimo a Mosca con la cerimonia inaugurale. E come ogni evento che si rispetti, ci sarà una canzone che risuonerà per le vide della Capitale: si tratta dell'inno composto da Jason Derulo dal titolo 'Colors'. Scritto ed eseguito in collaborazione con il colombiano Maluma.

Altro che inno. Il brano racchiude l'esaltazione della diversità e dei valori dello sport. E quella dei Mondiali è l'occasione perfetta per riunire tutti i popoli sotto un'unica bandiera: questo il messaggio della canzone. Con il video che è un tripudio di colori - ça va sans dire - e di 'razze' che si uniscono nella passione per il calcio. Proprio come si sente nel pezzo:

Siamo stati creati tutti uguali, un’unica razza ed è quella umana. Non vedo l’ora di vedervi tutti ballare.

Ma non ci sarà solo l'inno di Jason Derulo ai Mondiali 2018. Sono infatti due le canzoni ufficiali della competizione. La seconda è cantata dalla coppia composta da Nicky Jam e Will Smith, con un tocco di voce femminile, quella dell'albanese Ere Istrefi (famosa per 'Bonbon'). Il titolo del singolo è 'Live It Up' ed il brano è stato diffuso lo scorso 7 giugno. Ma andiamo a scoprire i dettagli di quello che si preannuncia il tormentone dell'estate.

Mondiali 2018, 'Live It Up': la canzone ufficiale del trio Smith-Jam-Istrefi

C'è ancora la voce di Pitbull e Jennifer Lopez con la loro 'We Are One' (Brasile 2014) che risuona nelle nostre teste, per non parlare del 'Waka Waka' di Shakira (Sudafrica 2010). Basta. È ora di pensare ai Mondiali 2018, anche loro avranno una canzone ufficiale di tutto rispetto. Una vera e propria colonna sonora che esalterà le giocate di Messi, CR7 e Neymar.

Come detto, il brano prodotto da Diplo si intitola 'Live It Up' (originariamente era stato scelto 'One Life to Live'), e sarà cantata in compagnia di Ere Istrefi. A svelare la notizia lo scorso 23 maggio è stato il producer Dj Nelson, che si è detto entusiasta del lavoro inedito:

Nicky Jam e Will Smith stanno realizzando la nuova canzone della Coppa del Mondo insieme. Si tratta di un gran pezzo, semplicemente pazzesco.

Nel video si sono avvalsi anche della collaborazione di Ronaldinho, uno che di calcio se ne intende. Mentre la loro esibizione live avverrà prima della finale del Mondiale prevista il 15 luglio. Una cosa è certa: sarà uno spettacolo tutto da vivere.