Juventus, Allegri: "Vi dico perché ho rifiutato il Real Madrid"

Il tecnico dei bianconeri ammette di essere stato cercato dai Blancos.

2 ore fa

Ha cercato Massimiliano Allegri, il Real Madrid. Prima di puntare su Julen Lopetegui, ufficializzato dai Blancos e incredibilmente esonerato dalla Spagna alla vigilia del Mondiale, il presidente delle merengues Florentino Perez ha bussato alla porta del tecnico toscano ricevendo un secco rifiuto.

A svelarlo è stato lo stesso Allegri che ha parlato ai microfoni di Sky Sport a Livorno a margine del "Mr Allegri Junior Camp", camp per bambini giunto alla quarta edizione e il cui ricavato andrà in beneficenza.

Sì, il Real Madrid mi ha cercato. Mi ha chiamato il presidente Florentino Perez e l'ho ringraziato per aver pensato a me, ma ho detto no perché avevo già dato la mia parola alla Juventus che sarei rimasto. Andarsene non sarebbe stato giusto

Sulla prossima stagione ha detto:

Tutto quello che è successo nell'annata passata lo abbiamo cancellato, si riparte da zero. Ovviamente vogliamo lottare ancora per scudetto e Champions League. Le nostre avversarie saranno Inter, Roma e Napoli, che ha in Ancelotti un valore aggiunto. Purtroppo però il campionato italiano perde Sarri

