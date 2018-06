Calciomercato, Cannavaro: "Non sarò io a portare via Hamsik da Napoli"

Lainer arriva a Napoli per fare l'alternativa a Hysaj e sostituire il partente Maggio. Nell'ultima stagione ha collezionato 33 presenze, 1 gol e 4 assist solo in campionato. In Europa League è invece sceso in campo 14 volte

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK