Dopo l'addio di Zidane gli spagnoli tornano a pensare all'attaccante polacco che vuole cambiare squadra. I bavaresi però chiedono almeno 100 milioni di euro per liberarlo.

10 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Il bello della diretta TV equivale all'imprevedibilità del calciomercato. Trattative segrete ufficializzate all'improvviso o affari saltati all'ultimo, cambi di idee e di strategie. Litigi, innamoramenti, c'è di tutto. Per questo, nel giro di pochi giorni, può cambiare tutto. Come sta succedendo per quel che riguarda Robert Lewandowski.

Da anni, a ogni sessione di calciomercato, il polacco viene accostato al Real Madrid. Un'intesa però non è mai stata trovata. Il Bayern Monaco lo ha sempre blindato. Quest'anno che Lewandowski ha chiesto ufficialmente la cessione, il Real non sembrava particolarmente interessato. Robert, che ad agosto compirà 30 anni, non era più una priorità. Ora però le cose sono cambiate ancora.

Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness nei giorni scorsi ha smentito le voci secondo le quali per prendere Lewandowski servirebbero 200 milioni, ma lo ha comunque blindato. Eppure non è detto che il polacco resti effettivamente in Baviera:

Il prezzo fissato a 200 milioni è una frottola. Robert comunque non verrà ceduto e giocherà la prossima stagione con il Bayern Monaco. Sull'argomento abbiamo detto tutto quel che c'è da dire.

Vota anche tu! Lewandowski è da Real Madrid? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Lewandowski è da Real Madrid? Condividi





Calciomercato, il Real Madrid torna su Lewandowski

Con l'improvviso e inaspettato addio di Zinedine Zidane le strategie di calciomercato del Real Madrid sono cambiate. Il presidente degli spagnoli Florentino Perez ha un ottimo rapporto con Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, per questo la trattativa è verosimile. Anche perché ai bavaresi non conviene trattenere un giocatore di quel livello contro la sua volontà. Le prestazioni di Lewandowski (specie nelle partite più importanti) nella stagione appena terminata non sono state molto convincenti, e, con queste premesse, difficilmente migliorerebbero.

Getty Robert Lewandowski

Anche per questo però l'idea di Perez è chiara: vuole vedere Lewandowsi durante i Mondiali in condizioni ambientali diverse da quelle di Monaco. Se Lewa dovesse far bene, il Real tornerebbe alla carica. Ma nel calciomercato le cose cambiano rapidamente. Ed è proprio il fascino della diretta. Pardon, delle trattative.