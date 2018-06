L'acquisto del francese dal club monegasco rappresenta il colpo di mercato più costoso della storia dei Colchoneros. In Spagna sono sicuri: lo manda Griezmann.

1k condivisioni

4 ore fa di Francesco Bizzarri

L'Atletico Madrid va subito a segno. Ecco il colpo più costoso del calciomercato dei Colchoneros: Thomas Lemar. L’ala del Monaco, classe ’95, costerà circa 70 milioni di euro. Il Cholo Simeone ha fatto partire in anticipo una trattativa che rischiava di diventare complicata: c'erano tanti club sul giocatore francese. Invece l’accordo è già stato trovato, l’annuncio fatto e ora si aspettano solo visite e firma.

La definizione dell’affare dovrebbe arrivare dopo il Mondiale. Lemar è in Russia con la sua Francia, aveva già dato il suo consenso accettando l’offerta dell’Atletico senza il minimo dubbio. Contratto di 5 anni per lui, sconosciuto ancora il valore dell’ingaggio.

Un colpo di calciomercato importante per l’Atletico Madrid che rinforza l’attacco in attesa di scoprire le sorti di Antoine Griezmann, anche lui in Russia con la Francia. Il Piccolo Diavolo ha ammesso di essere concentrato sul Mondiale e che la decisione sul suo futuro la svelerà dopo la Coppa del Mondo.

Getty Images Calciomercato, Lemar va all'Atletico Madrid: colpo da 70 milioni

Calciomercato, che colpo dell’Atletico Madrid: preso Lemar del Monaco

Thomas Lemar, 22 anni, 170 centimetri, mancino, velocità e classe. Questo il primo affare del calciomercato estivo dell’Atletico Madrid. Costo: circa 70 milioni di euro. Mai i Colchoneros avevano speso così tanto per un calciatore. L’ultima stagione di Lemar al Monaco recita 38 presenze, 3 gol e 10 assist. Non è un esterno goleador, è vero, ma fa segnare. L’anno scorso però fece meglio: 55 presenze, ben 14 reti e 17 assist. Il Monaco l’ha preso dal Caen nel 2015 per appena 4 milioni di euro.

Con un tweet, l’Atletico Madrid annuncia l’accordo con il club monegasco. Adesso mancano visite e firma, ma la trattativa è praticamente conclusa. Appuntamento a Madrid o dopo il Mondiale, oppure in fretta e furia durante la prossima settimana, con il permesso speciale del ct francese Deschamps.

📝 Principio de acuerdo con el @AS_Monaco_ES para el traspaso de Thomas Lemar

👉 https://t.co/0eEHxQKJIV#AúpaAtleti pic.twitter.com/G72rjIu2Kv — Atlético de Madrid (@Atleti) June 12, 2018

E Griezmann?

Secondo i media spagnoli, l’acquisto di Lemar è stato dettato da Griezmann tra le condizioni per rimanere all’Atletico. Eppure il Barcellona è sempre alla finestra con i soldi della clausola in mano. La decisione spetta ad Antoine. In cuor suo l’ha già presa, ma la rivelerà solo dopo la Coppa del Mondo.